72 % من أطفال العالم تعرضوا لتهديدات سيبرانية

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وأوضحت مسؤولة المبادرات والشراكات في المنتدى الدولي للأمن السيبراني آلاء الفاضل أن قضية حماية الأطفال من المخاطر السيبرانية تكتسب أهمية كبرى في عالمنا المعاصر نظرا إلى المعدلات المتزايدة لاستخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، وتفاوت نسب الرقابة الأبوية لا سيما في ظل الارتفاع المستمر للتهديدات، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود التوعوية نحو فضاء سيبراني آمن، يعود بالفائدة على الأطفال وأولياء أمورهم. كما يشير إلى أن التهديدات السيبرانية التي يتعرض إليها الأطفال متنوعة وتشمل الإعلانات والصور غير الملائمة، إضافة إلى التنمر والتحرش، ومحاولات الاختراق والفيروسات وغيرها، منوها إلى أن 39% فقط من الآباء والأمهات ذكروا أن أطفالهم أفصحوا عن مخاوفهم إزاء التهديدات السيبرانية.وقد خلص التقرير إلى أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تتطلب مشاركة منظومة شاملة ومتكاملة من أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، ومراكز مساندة الأطفال، والنظام القضائي وجهات إنفاذ القانون، وجهود التعاون الدولي، وأولياء الأمور، والمؤسسات التعليمية.
نتائج الاستبيان
- 93 % نسبة الاطفال المستخدمين للانترنت حول العالم بين أعمار 8 إلى 17 عاما
- 65 % من أطفال الشـرق الاوسط يسـتخدمون الإنترنت في سن الـ8
- 70 % في أمريكا اللاتينية
- 50 % في آسيا والمحيط الهادئ
- 48 % في أوروبا
- 65 % من آباء الشرق الأوسط يراقبون سلوكيات أطفالهم
- 50 % من الأطفال وأولياء الأمور يناقشون استخدام الإنترنت بشكل روتيني
- 46 % نسبة الرقابة الأبوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
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