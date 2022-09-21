شكرا لقرائتكم خبر 72 % من أطفال العالم تعرضوا لتهديدات سيبرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقرير للمنتدى الدولي للأمن السيبراني جرى إعداده بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية أن 72% من الأطفال حول العالم تعرضوا إلى تهديد سيبراني واحد على الأقل في الفضاء السيبراني. وشمل تقرير «لماذا تتعاظم حماية الأطفال في الفضاء السيبراني» استبيانا شارك فيه أكثر من 40 ألفا من أولياء الأمور والأطفال من 24 دولة في 6 مناطق جغرافية مختلفة من حول العالم، بهدف دراسة سلوك الأطفال في الفضاء السيبراني، وسبل استجابتهم للتهديدات والمخاطر الالكترونية.

وأوضحت مسؤولة المبادرات والشراكات في المنتدى الدولي للأمن السيبراني آلاء الفاضل أن قضية حماية الأطفال من المخاطر السيبرانية تكتسب أهمية كبرى في عالمنا المعاصر نظرا إلى المعدلات المتزايدة لاستخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، وتفاوت نسب الرقابة الأبوية لا سيما في ظل الارتفاع المستمر للتهديدات، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود التوعوية نحو فضاء سيبراني آمن، يعود بالفائدة على الأطفال وأولياء أمورهم. كما يشير إلى أن التهديدات السيبرانية التي يتعرض إليها الأطفال متنوعة وتشمل الإعلانات والصور غير الملائمة، إضافة إلى التنمر والتحرش، ومحاولات الاختراق والفيروسات وغيرها، منوها إلى أن 39% فقط من الآباء والأمهات ذكروا أن أطفالهم أفصحوا عن مخاوفهم إزاء التهديدات السيبرانية.

وقد خلص التقرير إلى أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تتطلب مشاركة منظومة شاملة ومتكاملة من أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، ومراكز مساندة الأطفال، والنظام القضائي وجهات إنفاذ القانون، وجهود التعاون الدولي، وأولياء الأمور، والمؤسسات التعليمية.

نتائج الاستبيان

