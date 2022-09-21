تعرف على خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشفت الأحوال المدنية عن وجود خدمة تتيح الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونياً عبر منصة أبشر، وهذه الوثائق تشمل بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة ميلاد المواطن، شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.
وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” طريقة الإبلاغ، وهي:
- الدخول عبر حسابك في أبشر.
- اختيار خدماتي.
- الأحوال المدنية.
- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة.
- تعبئة البيانات المطلوبة.
- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.
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