وزير الخارجية الكرواتي يثمن جهود ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسير الكرواتي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش.
وطمأن سموه معاليه خلال الاتصال على وضع الأسير الكرواتي الذي تسلمته المملكة اليوم من الجانب الروسي، مؤكداً سموه حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على سلامة الأسير الكرواتي.
وبين سموه أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرة الأسير الكرواتي إلى بلاده في أقرب وقت.
من جانبه عبر معالي وزير خارجية جمهورية كرواتيا عن تثمين بلاده للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسير الكرواتي.
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