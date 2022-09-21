الحكم يوسف خنجي يشارك في إدارة منافسات بطولة عُمان

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك الحكم البحريني يوسف خنجي في إدارة منافسات بطولة عمان دايموند كاب الأولى الدولية لبناء الأجسام والفيزيك التي ينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB بمجمع السلطان قابوس ببوشر بسلطنة عمان، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 24 من شهر سبتمبر الجاري، على أن تقام مراسم الميزان صباح اليوم الخميس.

وتأتي مشاركة الحكم البحريني خنجي بناء على دعوة كريمة اللجنة العمانية لبناء الأجسام تلقاها الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وانطلاقا من مبدأ التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، لا سيما الرياضي منها.

وقد أعرب الحكم البحريني يوسف خنجي عن شكره وتقديره للاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وعلى رأسه سامي الحداد، على كل الدعم الذي يقدمه للطاقم التحكيمي، وللجنة بناء الأجسام العمانية على الدعوة الكريمة للمشاركة مع الأشقاء في السلطنة لإدارة وتحكيم منافسات هذه البطولة التي تعد من أقوى البطولات ويشرف عليها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، والتي ستضيف الكثير لرصيده في عالم تحكيم هذه الرياضة.

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