لا يزال باب المشاركة مفتوحًا في بطولة المراكز الشبابية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد عمران النجداوي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة المراكز الشبابية والأندية غير المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة القدم، التي ينظمها مركز تمكين شباب الحجر وتقام تحت رعاية الوجية ناصر بن محمد جميل العريض الرئيس الفخري للمركز، أن باب المشاركة ما زال مفتوحًا أمام المراكز والأندية للمشاركة فيها حتى تاريخ 25 سبتمبر 2022، إذ تقدم حاليًا للمشاركة رسميًا من خلال مخاطبة اللجنة المنظمة 10 فرق من المراكز والأندية، هي مركز تمكين شباب كرزكان – مركز تمكين شباب الحجر – مركز تمكين شباب أبوقوة – مركز تمكين شباب كرانه – مركز تمكين شباب القرية – مركز تمكين شباب سلماباد – مركز تمكين شباب السهلة الشمالية – نادي النويدرات – نادي المعامير – نادي مقابة.

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