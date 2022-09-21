مستشفى رويال البحرين يقدم رعايته لبطولة آسيا لرفع الأثقال

قدم مستشفى رويال البحرين رعايته لبطولة آسيا لرفع الأثقال 2022 التي تحتضنها مملكة البحرين، وتقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وينظمها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال، في الفترة 6- 16 أكتوبر المقبل بفندق كراون بلازا.

وقد جرى توقيع عقد الرعاية للبطولة في قاعة جلجامش بفندق جولدن توليب، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال اسحاق إبراهيم اسحاق، والرئيس التنفيذي للعمليات بمستشفى رويال البحرين د. أحمد الراشد، ومدير التسويق بالمستشفى سارة حمزة، ورئيس اللجنة التنفيذية لبطولة آسيا لرفع الأثقال مي المحميد، ومنسق اللجنة الطبية نورة المحميد.

وثمّن رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال اسحاق إبراهيم اسحاق دعم مستشفى رويال البحرين للبطولة، مؤكدا أهمية الدعم الذي يقدمه المستشفى لإقامة هذا الحدث الآسيوي على أرض البحرين، مشيرا إلى أن هذه الرعاية تعكس حرص المستشفى على تطبيق الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والقطاع الرياضي. من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مستشفى رويال البحرين أحمد جواهري عن ترحيب المستشفى بدعم بطولة آسيا لرفع الأثقال، مؤكدا أن المستشفى حريص على الإسهام في دعم جهود الاتحاد البحريني لرفع الأثقال برئاسة اسحاق إبراهيم اسحاق، من أجل إظهار هذا التجمع الرياضي الآسيوي في أبهى حلة على أرض المملكة.