اجتماع تنسيقي لإقامة «سباق مجموعة الشمري للدراجات»

محمد بن مسعود - الدمام - عقد المسؤولون في الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، مساء أمس الأول بمقره في الرفاع، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من المسؤولين في «مجموعة عبدالحكيم الشمري»، ويأتي هذا الاجتماع الأولي بهدف التنسيق والإعداد المبكرين لإقامة فعاليات وبرامج النسخة الثالثة من «سباق مجموعة عبدالحكيم الشمري للدراجات الهوائية 2022» ورسم أسس نجاحه بما يتناسب مع طموح المسؤولين والقائمين على التنظيم.

وحضر الاجتماع الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، وسيد شبر الوداعي أمين السر العام في الاتحاد، ومن «مجموعة عبدالحكيم الشمري» حضر الوجيه عبدالحكيم الشمري صاحب المجموعة الراعية لهذا الحدث الرياضي، وإلى جانبه نخبة من المسؤولين والإداريين في المجموعة، وتناول المجتمعون الرؤى المطروحة حول الزمان والمكان المناسبين لإقامة سباق النسخة الثالثة من هذا التجمع الرياضي الكبير وأهمية تحقيقه لجميع أهدافه النبيلة.

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