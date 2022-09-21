الشيبه يرأس اجتماعًا تنسيقيًا لفريق عمل اتحاد كمال الأجسام

ترأس إبراهيم الشيبه نائب رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجنة التسويق اجتماعًا تنسيقيًا مع فريق عمل الاتحاد، مساء الثلاثاء بمقر الاتحاد بالبديع.

إذ حضر الاجتماع كل من عبدالله فرج رئيس اللجنة الفنية، عايشة أحمدي عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة القانونية، زبير عسكري رئيس لجنة الحكام وأسامة الليث رئيس اللجنة الاعلامية عضو لجنة الاعلام بالاتحاد الدولي لبناء الأجسام. وأشاد الشيبه بالنتائج الأخيرة التي حققها المنتخب الوطني ببطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي أقيمت مطلع شهر سبتمبر الجاري بقرغيزستان وحصد فيها المنتخب ميدالية ذهبية و3 برونزيات، ثم استعرضت عايشة أحمدي الاستعدادات الخاصة بالدورة الأكاديمية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إذ ينتظر أن يتم اعتمادها بشكل نهائي للإعلان عنها، بعدها استعرض عبدالله فرج استعدادات المنتخب الوطني لبطولة العالم المقرر أن تقام في مدينة سانتا سوسانا بإسبانيا في الفترة من 2 وحتى 7 من شهر نوفمبر القادم والتجهيزات الخاصة باللاعبين، إذ أكد الفرج أن المتابعة من قبل اللجنة الفنية مستمرة للاعبين بشكل منتظم وأن مستوياتهم في تطور وسيكون الفريق جاهز لتمثيل الوطن في المحفل العالمي القادم.

واستمع الشيبه للخطة الاعلامية التي قدمها رئيس اللجنة أسامة الليث من أجل تغطية مشاركة المنتخب الوطني القادمة، حاثا اللجنة على بذل أقصى جهودها لإبراز هذه المشاركة بالشكل اللائق، وقدمت عايشة أحمدي اقتراحًا بتنظيم بطولة محلية للياقة البدنية تضم عددا من الألعاب والمسابقات المخصصة للياقة البدنية وتكون مفتوحة للجميع، على أن يتم إقامتها أواخر شهر نوفمبر القادم، إذ تهدف هذه البطولة التي ستكون بمنزلة التحدي لفتح أجواء المنافسة للجميع في عدد من المسابقات التي يشرف عليها طاقم عمل الاتحاد، وتم تكليفها بتقديم تصور كامل حول برنامج المسابقات وعرضه على مجلس الإدارة للبدء بالعمل على تنظيمها.

كما أكد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية إبراهيم الشيبه أن لجنة التسويق التي يرأسها ماضية في البحث عن الدعم والرعاية والشركاء، كما تحقق مع الشركاء الحاليين الذين أصبحوا جزءا من منظومة الاتحاد ومسهمين فعالين في تحقيق الأهداف المرجوة.