سياسي / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكدُ التزامَ المجلس بدوره الذي رسمه له الاتفاق السياسي الليبي

.





نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس

أكدَ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، التزام المجلس بدوره الذي رسمه له الاتفاق السياسي الليبي، بصفته السلطة السياسية العليا في البلاد، الذي يمثل وحدتها محلياً ودولياً، ويضطلع بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى مهمته السامية في قيادة جهود المصالحة الوطنية الشاملة، تمهيداً لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة، عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأفاد المنفي – في كلمته اليوم خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- بأن بلاده تتلمس طريقها نحو بناء دولة المؤسسات، وإرساء مبادئ الديمقراطية.

وأكد أن المجلس الرئاسي يتابع -بحرص شديد- جولات الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشدداً على ضرورة ألا تستمر هذه الحوارات من دون حدود زمنية.

وحثَّ الأمم المتحدة على مباشرة العمل لدعم حلولٍ وطنيةٍ جامعة، فضلاً عن المبادرات الفردية، للحفاظ على الإنجازاتِ السياسيةِ التي تحققت من خلال الحوار الليبي الذي رعته منظمة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعربَ عن شكره للاتحاد الأفريقي على تعاونه مع بلاده من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم جميع المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود.

//انتهى//

23:13ت م

0267 نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأكدَ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، التزام المجلس بدوره الذي رسمه له الاتفاق السياسي الليبي، بصفته السلطة السياسية العليا في البلاد، الذي يمثل وحدتها محلياً ودولياً، ويضطلع بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى مهمته السامية في قيادة جهود المصالحة الوطنية الشاملة، تمهيداً لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة، عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.وأفاد المنفي – في كلمته اليوم خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- بأن بلاده تتلمس طريقها نحو بناء دولة المؤسسات، وإرساء مبادئ الديمقراطية.وأكد أن المجلس الرئاسي يتابع -بحرص شديد- جولات الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشدداً على ضرورة ألا تستمر هذه الحوارات من دون حدود زمنية.وحثَّ الأمم المتحدة على مباشرة العمل لدعم حلولٍ وطنيةٍ جامعة، فضلاً عن المبادرات الفردية، للحفاظ على الإنجازاتِ السياسيةِ التي تحققت من خلال الحوار الليبي الذي رعته منظمة الأمم المتحدة في ليبيا.وأعربَ عن شكره للاتحاد الأفريقي على تعاونه مع بلاده من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم جميع المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود.//انتهى//23:13ت م0267 www.spa.gov.sa/2386087

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكدُ التزامَ المجلس بدوره الذي رسمه له الاتفاق السياسي الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.