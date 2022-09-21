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واصل فريق النصر، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته اليومية خلال فترة التوقف الدولي بتمارين لياقية ثم مناورة كروية ضد فريق درجة الشباب.
وانتهت المناورة بفوز الفريق الأول بثلاثية نظيفة سجلها تاليسكا (هدفين) وعبدالرحمن غريب.
ومنح المدرب رودي غارسيا لاعبي الفريق راحة لمدة يومين تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “النصر” يواصل تحضيراته بمناورة مع فريق درجة الشباب.. وتمارين لياقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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