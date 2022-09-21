“النصر” يواصل تحضيراته بمناورة مع فريق درجة الشباب.. وتمارين لياقية

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واصل فريق النصر، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته اليومية خلال فترة التوقف الدولي بتمارين لياقية ثم مناورة كروية ضد فريق درجة الشباب.

وانتهت المناورة بفوز الفريق الأول بثلاثية نظيفة سجلها تاليسكا (هدفين) وعبدالرحمن غريب.

ومنح المدرب رودي غارسيا لاعبي الفريق راحة لمدة يومين تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي.



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Source akhbaar24

