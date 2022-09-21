وزير الخارجية البريطاني يشكر ولي العهد على دوره في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

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المناطق_الرياض

رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم بعودة خمسة مواطنين بريطانيين كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا، في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب في تصريح له اليوم عن شكره وامتنانه للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على دوره في عملية التبادل، وللرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجهودهم لتأمين الإفراج عن المعتقلين.

من جهتها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن شكرها للمملكة العربية السعودية ودورها في عملية التبادل، وللرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على جهودهم لتأمين الإفراج عن المعتقلين.

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Source almnatiq

