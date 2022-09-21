تضمنت إطلاق 30 متجراً للأسر المتعففة.. أمين الشرقية يدشن المرحلة الثانية لمشروع “بسطة” (فيديو وصور)

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دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، مشروع “بسطة” بمرحلته الثانية، والذي يتضمن إطلاق 30 متجراً متنقلاً ومجهزاً لدعم الأسر المتعففة من الباعة الجائلين، بالشراكة مع مؤسسة المجدوعي الخيرية والهيئة العامة للأوقاف.

وسيتم تخصيص أماكن للبسطات في الواجهة البحرية بالدمام والخبر، وبعض الحدائق الحيوية بالتنسيق مع البلديات المعنية.

وأشار الجبير إلى توفير الأمانة كافة الاحتياجات للمستفيدين من المشروع البالغ عددهم 36 أسرة منهم 6 أسر بالمرحلة الأولى، وعدد 30 أسرة بالمرحلة الثانية، موضحاً أن التدشين اليوم تضمن تسليم 10 متاجر متنقلة للأسر، فيما سيتم تسليم المتاجر المتبقية قريباً للأسر الأشد حاجة ضمن الباعة الجائلين.

وأضاف أن اختيار الأمانة لهم جاء بناءً على بحث اجتماعي تم خلاله دراسة وضعهم المادي، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل للفرد، والمفاضلة وفق هذه المعايير والدراسات والبحوث.

وأفاد أمين الشرقية بأن كافة الأسر المستفيدة من مشروع “بسطة” تم تدريبهم، وإصدار شهادات صحية وتصاريح بيع لهم، فيما سيكون هناك إشراف مباشر من الأمانة على سلامة الغذاء المقدم، ونظافة وأمن المساحة المحيطة بكل عربة.





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Source akhbaar24

