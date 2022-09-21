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رحبت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، بعودة 5 مواطنين، بعد نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإفراج عن 10 أسرى في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وأثنت تراس على جهود المملكة في مساعدة الأسرى، كما أعربت عن امتنانها لجهود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تأمين الإفراج عن الأسرى.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بعودة المواطنين البريطانيين، معرباً عن امتنانه للأمير محمد بن سلمان؛ لدوره في عملية التبادل.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت نجاح وساطة ولي العهد في الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسويد، وكرواتيا، حيث قامت الجهات المعنية بتسلمهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، وتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وساطة ولي العهد.. بريطانيا تشيد بدور المملكة في الإفراج عن 5 مواطنين كانوا محتجزين بشرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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