سياسي / وزير الخارجية القطري يجتمع مع وفد من الائتلاف الوطني السوري

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نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اليوم مع وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التفاوض السورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات الأزمة في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

22:38ت م

0258 نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اليوم مع وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التفاوض السورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات الأزمة في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//22:38ت م0258 www.spa.gov.sa/2386076 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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