السبت.. الرائد يواجه العربي الكويتي وديًا

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أعلن نادي الرائد خوض فريقه مباراة ودية أمام نظيره العربي الكويتي خلال فترة التوقف الحالية من دوري روشن.
وأشار نادي الرائد، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أن المباراة ستُقام عند الثامنة والنصف مساء يوم السبت المقبل.
وأتم نادي الرائد بيانه بالتنويه إلى أن المباراة ستكون ضمن معسكر فريق العربي الذي يقيمه في مدينة بريدة على أن تكون الدعوة مفتوحة للجميع لحضور المباراة من الجماهير الرياضية.
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Source akhbaar24
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