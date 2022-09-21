اعتماد قواعد للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

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واعتمد المجلس قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، التي تهدف إلى تنظيم عملية الإبلاغ وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتوثيقها وتنميتها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، إضافة إلى تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.وناقش المجلس موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، من بينها التقرير الدوري للتعويض عن الأوقاف المنزوعة، وسير الأعمال في مشروع تحديث استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، كما اطلع على تقارير المنجزات لبعض اللجان المنبثقة عنه.
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