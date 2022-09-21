شكرا لقرائتكم خبر اعتماد قواعد للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف محمد الجدعان أمس الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، بحضور أعضاء المجلس.

واعتمد المجلس قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، التي تهدف إلى تنظيم عملية الإبلاغ وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتوثيقها وتنميتها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، إضافة إلى تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

وناقش المجلس موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، من بينها التقرير الدوري للتعويض عن الأوقاف المنزوعة، وسير الأعمال في مشروع تحديث استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، كما اطلع على تقارير المنجزات لبعض اللجان المنبثقة عنه.