مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال تقرير الربع الثاني من العام الحالي 2022 لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتضمن العرض نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق الرؤية وأبرز الإنجازات وفق أهداف المستوى الثالث التي شهدت إنجازات ملموسة، إضافة إلى نظرة مستقبلية تتضمن الجهود القائمة والتحديات الرئيسة وسبل تجاوزها.

كما ناقش المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال المستجدات الاقتصادية محليا ودوليا، والعرض الدوري المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

من جهة ثانية أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرارا بتكليف عبدالعزيز العريفي، رئيسا تنفيذيا لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك».

عبدالعزيز العريفي

