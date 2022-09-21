مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

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واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال تقرير الربع الثاني من العام الحالي 2022 لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتضمن العرض نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق الرؤية وأبرز الإنجازات وفق أهداف المستوى الثالث التي شهدت إنجازات ملموسة، إضافة إلى نظرة مستقبلية تتضمن الجهود القائمة والتحديات الرئيسة وسبل تجاوزها.كما ناقش المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال المستجدات الاقتصادية محليا ودوليا، والعرض الدوري المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
من جهة ثانية أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرارا بتكليف عبدالعزيز العريفي، رئيسا تنفيذيا لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك».
عبدالعزيز العريفي
- يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية بابسون الأمريكية
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد
- يمتلك خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص
- يعمل حاليا مستشارا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
- شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، والرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار
- عمل مديرا للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»
- تولى مناصب عدة في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولا عن إدراج القطاع المالي والاستثماري
- شغل عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات
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