شكرا لقرائتكم خبر وساطة ولي العهد تفرج عن 10 من أسرى الحرب الروسية الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من اهتمامات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان واستمرارا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، وبفضل مساعيه المستمرة مع الدول ذات العلاقة، نجحت وساطته في الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وعملت الجهات المعنية في المملكة على استلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وفي هذا الصدد أعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير حكومة المملكة لكل من حكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.

ماذا تعني وساطة ولي العهد للإفراج عن الأسرى؟

