مناقشة تحديات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة تحديات التعليم عقدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أمس اجتماع مجلس الإدارة الـ17 برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس أحمد الراجحي.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة، من بينها تحديثات حول توصيات المجلس السابقة ومناقشة أبرز تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، مثل إمكانية الوصول والخدمات التعليمية وبرامج التربية الخاصة والتوعية في التعليم العام والجامعي والخطط المشتركة لمعالجتها.

كما استعرض المجلس ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تعاون مع الجهات الحكومية، واستعرض المشاركات الداخلية والخارجية للهيئة، وناقش المجلس مستقبل مبادرة السبت البنفسجي، وكذلك أشار المجلس إلى دور الهيئة في التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية التي من شأنها توعية جميع أفراد المجتمع حول الإعاقة.

‏يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل بشكل مستمر مع مختلف القطاعات الحكومية في تنسيق الجهود وتعزيز الخدمات وبناء المنظومة المؤسسية المتكاملة معها، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم ولتحقيق مجتمع شامل وموائم.

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