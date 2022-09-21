شكرا لقرائتكم خبر مناقشة تحديات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة، من بينها تحديثات حول توصيات المجلس السابقة ومناقشة أبرز تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، مثل إمكانية الوصول والخدمات التعليمية وبرامج التربية الخاصة والتوعية في التعليم العام والجامعي والخطط المشتركة لمعالجتها.كما استعرض المجلس ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تعاون مع الجهات الحكومية، واستعرض المشاركات الداخلية والخارجية للهيئة، وناقش المجلس مستقبل مبادرة السبت البنفسجي، وكذلك أشار المجلس إلى دور الهيئة في التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية التي من شأنها توعية جميع أفراد المجتمع حول الإعاقة.
يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل بشكل مستمر مع مختلف القطاعات الحكومية في تنسيق الجهود وتعزيز الخدمات وبناء المنظومة المؤسسية المتكاملة معها، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم ولتحقيق مجتمع شامل وموائم.
موضوعات نوقشت
- أبرز تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم
- إمكانية الوصول والخدمات التعليمية وبرامج التربية
- مستقبل مبادرة السبت البنفسجي
- الخطط المشتركة للتوعية في التعليم العام والجامعي
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة تحديات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.