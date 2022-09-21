تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين

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ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة (الرياض) بالمناطق الجنوبية عسير، جازان، الباحة وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصرة، إضافة للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كلم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 76 % البالغ طولها 28 كلم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة إلى 61% البالغ طولهما 85 كلم، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 50 % البالغ طولهما 72 كلم، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 59% البالغ طولهما 112 كلم.
ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة إلى 17 % البالغ طولها 30 كلم، وسجلت نسبة 22% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كلم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 38% البالغ طولها 35 كلم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 18 % البالغ طولها 45 كلم.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عال من السلامة والجودة.
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