شكرا لقرائتكم خبر نمو طلبات براءات الاختراع المودعة في المملكة بـ37% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت براءات الاختراع المودعة في المملكة نموا بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2022م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية صدور التقرير الإحصائي النصف سنوي لمعلومات الملكية الفكرية، الذي يتضمن أبرز المؤشرات والإحصاءات الخاصة بمجالات الملكية الفكرية، بما في ذلك أعداد الطلبات المودعة والوثائق الصادرة لكل مجال.

وأظهر التقرير نموا في عدد طلبات براءات الاختراع، كما شهدت طلبات التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف نموا بنسبة 26%، كما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية 18,965 طلبا بزيادة بلغت نسبة 1%، وبلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية المودعة 661 طلبا بانخفاض 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الهيئة أنها تهدف من خلال التقرير إلى نشر المعلومات الإحصائية للاستفادة منها في رسم السياسات الخاصة بالابتكار وتطوير التقنية وإدارة برامج الملكية الفكرية المتعلقة بها، إذ تعد هذه الإحصائيات مهمة لفهم التوجهات في قطاع الأعمال والتقنية.

ودعت الملكية الفكرية الراغبين في الاطلاع على التقرير النصف سنوي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2022م إلى زيارة صفحة مركز معلومات الملكية الفكرية على الموقع الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.