شكرا لقرائتكم خبر المملكة تعزز تعاونها مع وكالات وشركات الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي لقاءات مع عدد من مسؤولي الوكالات والشركات وقادة قطاع الفضاء لمناقشة سبل التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التعاون في مجالات اقتصادات الفضاء وقطاعاته المستقبلية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

واجتمع مع أمين مجلس الفضاء الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية شيراج باريك؛ لتعزيز التعاون في مجال الفضاء وتطوير تشريعاته وتنظيماته، كما التقى برئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكوشي؛ لترسيخ العلاقات بين الجانبين في مجال الفضاء، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الفضاء مع رئيس مجلس إدارة منظمة البحوث الهندية شيري سوماناث.

وعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس وكالة الفضاء البريطانية الدكتور بول بيت؛ لتوثيق وتنمية التعاون في مجالات الفضاء بين الجانبين، ولتعزيز التعاون الاستراتيجي في الفضاء وقطاعاته اجتمع مع وزيرة التكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس وكالة الإمارات للفضاء سارة الأميري، كما بحث معاليه تعزيز التعاون مع الشركات البارزة في قطاع الفضاء باجتماع مع شركة إيرباص تضمن مناقشة للمشاريع القائمة بين الجانبين وفرص التطوير في المجال. وشهد المعرض جولات للمسؤولين وقادة القطاع اطلعوا فيها على ما يحتويه من معلومات إثرائية ومعرفية عن مسيرة اهتمام المملكة بالفضاء.