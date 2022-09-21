الشورى يدعو إلى توفير الكوادر وتحديد أسباب الإعاقة البصرية

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كما دعا المجلس إلى دعم مشروع المستشفى لتنفيذ «المسح الوطني لأسباب الإعاقة البصرية وتحليل القدرات الصحية والعلاجية» ليشمل تحديد أسباب الإعاقة البصرية، وتقييم توفر الكوادر الطبية والتجهيزات الإكلينيكية والجراحية على المستوى الوطني.وأكد المجلس على المستشفى إعداد دراسة لتحويل المستشفى كوجهة عالمية في طب العيون إلى مؤسسة غير ربحية لها كامل الاستقلال المادي والإداري؛ أسوة بالمراكز العالمية المتقدمة في المجال الطبي تحقيقا للتوجه الاستراتيجي في المجال الصحي، داعيا إلى دعم ميزانية المستشفى للبحث والتطوير؛ لتحسين الأداء والرفع من مكانة المستشفى الدولية.
وناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأي طلب رئيس اللجنة منحها مزيدا من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسة لاحقة.
ووافق المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على قرار بشأن تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارتي السياحة في المملكة والبرازيل.
من جهة أخرى أعاد مجلس الشورى تكوين أعضاء لجانه المتخصصة الـ 15 وتسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم، طبقا لنظام مجلس الشورى في مادته 19 التي تنص على أن المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
تشكيل 15 لجنة متخصصة
- لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني رئيسا
- لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي رئيسا
- لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف رئيسا
- لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية اللواء منصور التركي رئيسا
- لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فايز الشهري رئيسا
- لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي رئيسا
- لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري رئيسا
- لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر رئيسا
- لجنة الإعلام الدكتور علي القرني رئيسا
- اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح رئيسا
- اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم رئيسا
- لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري رئيسا
- لجنة حقوق الإنسان الدكتور خالد المحيسن رئيسا
- لجنة الحج والإسكان والخدمات محمد المزيد رئيسا
- لجنة المياه والبيئة والزراعة الدكتور خالد زبير رئيسا
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