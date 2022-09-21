شكرا لقرائتكم خبر الشورى يدعو إلى توفير الكوادر وتحديد أسباب الإعاقة البصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة السياحة ووزارة المالية؛ لإدراج المبادرات حول السياحة الطبية تعزيزا لموارد المستشفى الذاتية في تقديم الخدمات.

كما دعا المجلس إلى دعم مشروع المستشفى لتنفيذ «المسح الوطني لأسباب الإعاقة البصرية وتحليل القدرات الصحية والعلاجية» ليشمل تحديد أسباب الإعاقة البصرية، وتقييم توفر الكوادر الطبية والتجهيزات الإكلينيكية والجراحية على المستوى الوطني.

وأكد المجلس على المستشفى إعداد دراسة لتحويل المستشفى كوجهة عالمية في طب العيون إلى مؤسسة غير ربحية لها كامل الاستقلال المادي والإداري؛ أسوة بالمراكز العالمية المتقدمة في المجال الطبي تحقيقا للتوجه الاستراتيجي في المجال الصحي، داعيا إلى دعم ميزانية المستشفى للبحث والتطوير؛ لتحسين الأداء والرفع من مكانة المستشفى الدولية.

وناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأي طلب رئيس اللجنة منحها مزيدا من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسة لاحقة.

ووافق المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على قرار بشأن تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارتي السياحة في المملكة والبرازيل.

من جهة أخرى أعاد مجلس الشورى تكوين أعضاء لجانه المتخصصة الـ 15 وتسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم، طبقا لنظام مجلس الشورى في مادته 19 التي تنص على أن المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

تشكيل 15 لجنة متخصصة

