شكرا لقرائتكم خبر 4 ملايين مستفيد من إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة إيداع وتبادل المذكرات المتاحة في منصة معين الرقمية قد بلغ 4,598,138 مستفيدا منذ إطلاق الخدمة. وتتيح الخدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين الرقمية بإيداع مذكرات الدفاع الأولى من المدعى عليهم إضافة إلى تبادل المذكرات ومرفقاتها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في مختلف مناطق المملكة. ويولي الديوان بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيسه رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف وعبر فريق متخصص في تطوير منصة معين الرقمية، اهتماما بالغا بمتابعة وقياس أرقام وإحصائيات المنصة وخدماتها؛ بهدف الاستفادة منها في تقييم أداء الخدمات الالكترونية عبر المنصة وضبط جودة الأداء. ويولي الديوان بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيسه رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف وعبر فريق متخصص في تطوير منصة معين الرقمية، اهتماما بالغا بمتابعة وقياس أرقام وإحصائيات المنصة وخدماتها؛ بهدف الاستفادة منها في تقييم أداء الخدمات الالكترونية عبر المنصة وضبط جودة الأداء.

كانت هذه تفاصيل خبر 4 ملايين مستفيد من إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.