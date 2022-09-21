روبوت ذكي لقياس رضا قاصدي البيت العتيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «روبوتا ذكيا» لقياس أداء وجودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

ويستخدم الروبوت المكالمات الافتراضية لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام وقياس أداء وجودة الخدمات.

والروبوت مجهز بحساسات ومستشعرات لتجنب الاصطدام وإعاقة الحركة، ومزود بكاميراتين 13 ميجا بكسل تدعمان تسجيل وتصوير 30 إطارا في الثانية، إلى جانب 6 ميكروفونات بقوة 8 وات لصوت واضح وعال، وإمكانية التحكم بطول الروبوت وسرعته، بالإضافة إلى خاصية الربط على الشبكات اللاسلكية والبلوتوث، ومزود ببطارية تعمل لمدة 4 ساعات متواصلة مع إمكانية الشحن السريع بتقنية الليثيوم. وكان الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس دشن أخيرا روبوت «التلاوات والخطب والأذان» الخاص بوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين.

وأكد أن الروبوت يعنى بإيصال رسالة أصحاب المعالي والفضيلة أئمة ومؤذني المسجد الحرام للقاصدين، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن.

وسيكون عمل الروبوت على قسمين، حيث يتضمن القسم الأول عرض «الباركود» لجميع المواد بحيث يمكن للقاصد أخذ غايته بالتحميل وعرضه في جهازه الشخصي، بينما يعمل القسم الثاني عبر أوامر صوتية في الروبوت ويتواصل معه القاصد آليا، للحصول على معلومات عامة عن الأئمة والمؤذنين، والجداول الأسبوعية.

سيرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس، شاحنات محملة بمياه زمزم إلى منطقتي جازان ونجران في لمسة وفاء ومحبة تجاه ما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات عظيمة لحماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدراتها وعرفانا وتقديرا لجنودنا المرابطين على الثغور والحصون الذين يدافعون عن الوطن وساكنيه، ومقدساته ومقدراته.

ودعا السديس الله تعالى أن ينصر جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء، ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويدحر أعداءهم، وأن يجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا من كل داء وبلاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

مكونات الروبوت الذكي:

