الأسرى المحررون من روسيا وأوكرانيا يصلون الرياض (فيديو وصور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وثقت مجموعة من الصور إطلاق سراح 10 أسرى من مواطني 5 دول بوساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.
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وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، أنه انطلاقًا من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله– واستمرارًا لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية– الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة، تم بتوفيق الله نجاح وساطة سموه– حفظه الله– بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقد قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.
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وفي هذا الصدد أعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكلٍّ من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها سمو ولي العهد– حفظه الله– للإفراج عن الأسرى.
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