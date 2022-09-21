محمد بن مسعود - الدمام - وداعا لعمليات التجميل.. حيل سحرية لتنحيف الوجه بسرعة البرق من دون أي تدخل تجميلي!

معلوم أن الوجه لا يتمتع بقدرة على تكديس الكثير من الدهون.

مما يجعل منه المكان الذي تتراكم فيه الدهون بشكل متأخر ويتم فقدانها بشكل مبكر.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

غير أن خسارة هذه الدهون تبقى نسبية وتختلف بين حالة وأخرى.

فإذا كنتِ تعانين من وزن زائد مثلاً وتخضعين لحمية منحفة فإن نتائجها ستظهر بشكل طبيعي وسريع على الوجه.

لكن إذا كنتِ نحيفة وتعانين من مشكلة الذقن المزدوج، فذلك سيتطلب منكِ وقتاً أكبر للتخلص من الدهون المتراكمة في هذه المنطقة.

هذا ويمكن لبعض الخطوات العملية أن تساعد في تنحيف الوجه خاصة عند المثابرة عليها:

1. الابتسام عادة مفيدة:

الابتسامة توفر فرصة لتشغيل عضلات الوجه وحرق دهونه، وهي تشكل أفضل التمارين المفيدة للخدين كما تضفي لمسة من الإشراق على الوجه.

2. ممارسة تمارين الكارديو:

دهون الوجه تنتج عادةً عن ارتفاع بنسبة الدهون في الجسم، وتساهم تمارين الكارديو في حرق دهون الجسم وبالتالي تنحيف الوجه.

3. التركيز على تناول الألياف:

التركيز على تناول الألياف يساعد في كبح الشهية والمساعدة على حرق الدهون، وبالتالي فقدان الوزن مما يساعد على تنحيف الوجه.

4. الحد من استهلاك الكربوهيدرات:

تتسبب أنواع المعجنات، والبسكويت، والمعكرونة في حال الإفراط في استهلاكها بزيادة الوزن، نتيجة احتوائها على الكربوهيدرات المكررة، أما الحد من تناولها فيساهم في فقدان الوزن وبالتالي تنحيف الوجه.

5. زيادة شرب الماء:

عدة دراسات أظهرت أن شرب الماء يعزز الشعور بالشبع ويساهم في فقدان الوزن، وأن تناول الماء قبل الطعام يخفف من كمية استهلاكه بشكل لافت.

6. النوم ثم النوم:

يتسبب النقص في ساعات النوم بزيادة نسبة هرمون السترس في الجسم، ويترافق هذا الوضع مع لائحة طويلة من التأثيرات الجانبية التي تعتبر زيادة الوزن واحدة منها.

وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع نسبة الكورتيزول، الذي يُعرف بهرمون السترس، يزيد من الشهية ويؤثر على عملية حرق الدهون في الجسم.

وهذا يعني أن الحصول على الكفاية من النوم يساهم في تخفيض الوزن وتنحيف الوجه.