الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 75 نقطة أساس اليوم، ومن المتوقع أن ترفع بنوك الخليج المركزية الفائدة على غرار الولايات المتحدة.

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