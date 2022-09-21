عقارات بوابة الجنبية تشارك في معرض سيتي سكيب القاهرة بوفد برئاسة مدير المشاريع

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك عقارات بوابة الجنبية الشركة العقارية الرائدة في التسويق والتطوير العقاري بوفد يرأسه مدير المشاريع محمود المطوع في معرض ستي سكيب المنعقد في القاهرة في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وتتخصص شركة عقارات بوابة الجنبية في التسويق والتطوير العقاري حيث طرحت العشرات من المخططات والمشاريع في السنوات الثلاث الأخيرة.

ويمتاز معرض سيتي سكيب القاهرة بالتنوع من حيث المشاركين حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات العربية و الدولية.

وتعد شركة عقارات بوابة الجنبية الشركة البحرينية الوحيدة التي تشارك في هذا الحدث العالمي.

وتهدف عقارات بوابة الجنبية من خلال مشاركتها في المؤتمر التعرف على الأسواق العالمية و العربية و جذب رؤوس الأموال العربية والعالمية لمملكة البحرين مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وفي حديثه عن المعرض أكد مدير المشاريع محمود المطوع حماس المستثمرين للإستثمار في مملكة البحرين لما تمتع به من قوانين متينة ورصينة ليشكل السوق البحريني مركز جذب للباحثين عن الفرص الإستثمارية المناسبة خاصة مع قوانين الإقامة الذهبية.

هذا وتشكل مشاركة عقارات بوابة الجنبية في هذا المعرض جزء من استعدادات الشركة لستي سكيب البحرين الذي ينعقد في أواخر العام الجاري وتستعد من خلاله الشركة إلى إطلاق العديد من الخيارات السكنية و الاستثمارية.