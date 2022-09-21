“سكني” يطرح 2,957 أرضاً مجانية جديدة في 8 مخططات.. إليك آلية الحجز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن برنامج سكني عن طرح 2,957 أرضاً مجانية جديدة في 8 مخططات سكنية، وذلك ضمن الحلول والخيارات السكنية التي يتيح حجزها إلكترونياً بإجراءات سهلة وميسرة.

آلية الحجز عن طريق الموقع

داعياً المستفيدين الراغبين بخيار الحصول على أرض إلى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط https://sakani.sa أو تحميل تطبيق الأجهزة الذكية، في إطار سعيه إلى تعزيز المعروض العقاري من خلال حلول إلكترونية تسهل على المواطنين إيجاد المسكن الأول.

وكشف البرنامج أن المخططات الثمانية تتوزع في 5 مناطق، وهي (الرياض، والشرقية، والمدينة والمنورة، ومكة المكرمة، وعسير)، حيث شملت الرياض 3 مخططات في الرياض، منها مخططان في محافظة الدوادمي بإجمالي 109 أراضٍ، ومخطط في ثادق يضم 77 أرضاً، كما شملت المنطقة الشرقية مخططين في قرية العليا يوفران ما مجموعه 406 أراضٍ، واحتضنت المدينة المنورة مخططاً واحداً يقع في محافظة المهد ويضم 713 أرضاً، كما شملت منطقة مكة المكرمة مخططاً واحداً في الطائف يضم 749 أرضاً، فيما جاء المخطط الأخير في عسير بمحافظة أحد رفيدة موفراً 903 أراضٍ، جميعها متاحة للحجز الإلكتروني.

وأوضح “سكني” أنه بإمكان المستفيدين الراغبين بالاستفادة من الأراضي المجانية زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني”، ثم اختيار “الحلول السكنية”، ثم الضغط على خيار “الأراضي السكنية المجانية” واختيار المخطط المناسب لهم، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم التسهيلات كافة للمواطنين من مختلف فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030).