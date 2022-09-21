حساب المواطن.. خطوات الإفصاح عن المكافأة الجامعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف برنامج الدعم الحكومي “حساب المواطن”، عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، أن المكافأة الجامعية تعتبر من ضمن الدخل، ويجب الإفصاح عنها.

وتفصيلاً، فقد أكد البرنامج، أنه يجب الإفصاح عن دخل التابعين مثل طلاب الجامعات والكليات الذين يستلمون مكافآت.

الإفصاح عن المكافأة الجامعية

وأوضح “حساب المواطن”، عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع “تويتر”، أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها.

خطوات الإفصاح عن المكافأة الجامعية:

– اختيار الحالة الوظيفية للتابع “طالب” من خلال أيقونة “بيانات التابعين”.

– ثم الضغط على “إضافة دخل” والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك”.

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– ثم اختيار مصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

ويأتي ذلك التوضيح من برنامج “حساب المواطن”، ردًا على استفسار أحد المواطنين جاء فيه: هل يجب الإفصاح عن دخل التابعين مثل طلاب الجامعات والكليات الذين يستلمون مكافآت.

الإفصاح عن كامل المرتب

وفي ذات السياق، فقد أكد “حساب المواطن” مؤخراً، أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد.

تفاصيل الدفعة الـ 58

وكان برنامج “حساب المواطن”،ن قد أودع مؤخراً 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل في برنامج “حساب المواطن” عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، لافتاً، إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.