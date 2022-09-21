محمد بن مسعود - الدمام - زارت عضو مجلس النواب معصومة عبدالرحيم لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة قبل ساعة من إغلاق باب عرض كشوف الناخبين باليوم الأخير.
وعن سبب الزيارة قالت: «جئت لأطيب خاطر الصحافيين والمصورين.. وما نرضى عليكم، الصحافة شيء مقدس ولا نرضى بالتطاول عليكم أو الإساءة إليكم».
وأضافت: «زيارتي اليوم مسك الختام، وأعتزم الترشح مجددًا بدائرتي، بالرغم من تحديات كورونا قدمنا الكثير في المجلس، وحرصنا على استمرار العمل، ولم تكن الجائحة عذر بالنسبة لنا للتقاعس».
وتابعت: «مجلس النواب ليس بالأمر السهل، وليس قطعة كعك، وسأستمر في النهج الذي اتبعته خلال السنوات الأربع الماضية».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النائب معصومة: لا نرضى بالإساءة للصحافيين.. وطيب خاطركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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