اخبار الخليج – النائب معصومة: لا نرضى بالإساءة للصحافيين.. وطيب خاطركم

محمد بن مسعود - الدمام - زارت عضو مجلس النواب معصومة عبدالرحيم لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة قبل ساعة من إغلاق باب عرض كشوف الناخبين باليوم الأخير.

وعن سبب الزيارة قالت: «جئت لأطيب خاطر الصحافيين والمصورين.. وما نرضى عليكم، الصحافة شيء مقدس ولا نرضى بالتطاول عليكم أو الإساءة إليكم».

وأضافت: «زيارتي اليوم مسك الختام، وأعتزم الترشح مجددًا بدائرتي، بالرغم من تحديات كورونا قدمنا الكثير في المجلس، وحرصنا على استمرار العمل، ولم تكن الجائحة عذر بالنسبة لنا للتقاعس».

وتابعت: «مجلس النواب ليس بالأمر السهل، وليس قطعة كعك، وسأستمر في النهج الذي اتبعته خلال السنوات الأربع الماضية».