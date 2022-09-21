بايدن: الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أمام الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة “لا تسعى الى نزاع” مع الصين رغم التوتر بين العملاقين الاقتصاديين لا سيما بشأن تايوان.

وقال بايدن من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة “اسمحوا لي أن أكون صريحا بشأن التنافس بين الولايات المتحدة والصين” مضيفا “الولايات المتحدة لا تسعى الى نزاع. الولايات المتحدة لا تريد حربا باردة” مع الصين.