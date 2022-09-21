اليوم الوطني الـ 92.. تفاصيل فعاليات وزارة الداخلية “عِزّ الوطن” بواجهة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
انطلقت اليوم فعاليات وزارة الداخلية “عِزّ الوطن” احتفالًا بـ اليوم الوطني الـ 92 في يومها الأول بواجهة الرياض.
ويستمر الاحتفال لمدة 4 أيام، حيث من المقرر تقديم برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية لمدة 4 أيام.
وتشمل فعاليات اليوم الأول “العرض العسكري” في الرابعة مساء، ثم العرض الموسيقي في السادسة والربع مساء، ثم العرض العسكري الثاني في الساعة الثامنة والنصف مساء، والعرض المصاحب والذي من المقرر أن ينتهي في الساعة العاشرة والنصف مساء.
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