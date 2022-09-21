محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بدء استقبال المشاركات في جائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2022م في نسختها الثالثة، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.

وتشرع الجائزة أبوابها للجهات والأفراد عبر 9 مسارات إعلامية هي: الحملات الإعلامية للجهات الحكومية، والصور الفوتوغرافية الإبداعية، والفيديو للقطاع الخاص وغير الربحي، والمادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، والتغطيات الصحفية، والإنتاج التلفزيوني، والإذاعة والبودكاست، والأغنية الوطنية، إضافة إلى المسار التاسع المخصص للأفلام السياحية، وهو عبارة عن جائزتين تقدمان للمبدعين من الأفراد والجهات، لإبراز التنوع الجغرافي والأماكن السياحية عبر أفلام متنوعة القوالب؛ للتعريف بالسياحة في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.

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وتستقبل الجائزة الأعمال الإعلامية التي تحتفي باليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة awards.media.gov.sa ، وتنتهي مرحلة استقبال المشاركات في 10 أكتوبر 2022م.