السعوديه آل الكنداسة وإلياس يستقبلون المعزين في فقيدتهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل كنداسة وإلياس التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم كريمة بنت أحمد إسماعيل كنداسة، التي وافتها المنية أمس (الثلاثاء)، وصلي الصلاة عليها في مسجد الجفالي ودفنت في مقبرة أمنا حواء.
والفقيدة والدة كل من عبدالغفور، وحسن، وأحمد إلياس. وشقيقة كل من: إسماعيل، وعلي، وعبدالله، وإبراهيم، ومروان، وصالح كنداسة. يذكر أن غدا (الخميس) آخر أيام العزاء في منزلهم بحي السلامة بجدة.
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