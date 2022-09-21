جامعة الأميرة نورة تحتفي باليوم الوطني الـ 92

تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الأحد القادم باليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، تحت شعار (هي لنا دار)، بحضور معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك في قاعة المؤتمرات والندوات في الجامعة.

ويتضمّن الحفل فعاليات عدة من أبرزها: فعالية شاعرات نورة، وأزياء الدار، وتدشين كتاب العَلَم باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إضافةً إلى لوحات استعراضية عن أفصح وأبلغ ما قيل في حب المملكة.

وأوضحت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن أن كليات ومعاهد وإدارات الجامعة تتفاعل باليوم الوطني عبر معارض داخلية، وأركان تتضمن أزياء من الموروث السعودي، بالإضافة إلى ملف إعلامي يتناول أبرز إنجازات المرأة والتعليم.