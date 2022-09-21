هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام تحتفل باليوم الوطني السعودي 92

بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، احتفل مساء أمس فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام، وسط حضور نوعي من قادة الإعلام والرأي ومدراء الإعلام والعلاقات في الإدارات الحكومية والخاصة بالمنطقة الشرقية، وذلك في برج سما الخبر بمحافظة الخُبر.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام علي بن حسن مشنوي رحب فيها بالجهات المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية، مشيراً إلى أن الاحتفالية تُرسخ مفهوم تاريخ المملكة على مرّ 92 عامًا، إذ تحمل في طيّاتها المجد والازدهار والرخاء والأمن، وتهتم بتحقيق العديد من الأهداف والتي يأتي في أولوياتها نشر المعرفة بين أوساط المجتمع وإبراز ما حققته المملكة من دور مؤثر طيلة سنوات توحيدها، إضافة إلى مدّ جسور التواصل مع أعضاء الهيئة والمؤسسات الإعلامية كافّة.

وأبان مشنوي في كلمته أن هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام تهتم بالتطوير والتغيير للارتقاء بمستوى الخدمات التي تغطي 10 محافظات، حيث تجاوز عدد الأعضاء المسجلين في فرع الهيئة بحاضرة الدمام ١٥٠ عضو من بينهم المتفرغ والمنتسب وغير المتفرغ، لافتاً النظر إلى أن الهيئة تسعى إلى تفعيل برامج وفعاليات متقدمة لخدمة الوسط الإعلامي، مُستلهمة في ذلك توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ونائبه في توحيد الجهود وفق تطلعات القيادة.

عقب ذلك ألقى مدير عام العلاقات العامة والشؤون الحكومية بشركة سما للتقنيات المحدودة سمير البريك كلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن اليوم الوطني مناسبة مهمة وعزيزة على الجميع أكدت فيه شركة سما للتقنيات المحدودة على أهمية الدور المنوط بها في المسؤولية الاجتماعية وخدمتها المجتمعية.

بدورها أكدت مديرة إدارة الموارد البشرية بشركة سما للتقنيات المحدودة مروة فطاني أن ما تعيشه المملكة من تطور وازدهار وتقدم يدعو للتأمل في توحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، وتعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، مستعرضة دور الشركة واهتماماتها وما تقدمه من خدمات متنوعة، مقدمة التهنئة بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية.