أهداف المعرض
ويهدف المعرض - الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 جهةً وقطاعاً ومؤسسةً، إلى إبراز وعرض المشروعات الكبرى، التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وفق رؤية المملكة 2030.
8 جلسات حوارية
كما يناقش المعرض والمنتدى المصاحب له - من خلال 8 جلسات حوارية و10 ورش عمل - عدة محاور مهمة تتعلق بالمدن السعودية، بمشاركة 46 متحدثا، ومن ذلك التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على المدن السعودية، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، والاستدامة في الإسكان والتحديات، التي تواجه تطوير المدن السعودية، كما سيناقش ممارسات وتجارب تطوير المدن والتنمية الحضرية، إضافة إلى ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات البلدية واستدامتها، وأثر مبادرات رؤية المملكة 2030 في إستراتيجيات خدمات المدن الذكية.
يذكر أن المعرض يقام بالتزامن مع احتفالات دوت الخليج بالذكرى ال 92 لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، واحتفاءً بمنجزات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالتنمية الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة بالمدن.
أبرز ما يستعرضه الحدث
- أبرز الفرص الاستثمارية في تنمية المدن والبيئة الحضرية
- سبل تطوير المُدن وتحقيق التنمية الحضرية فيها
- استدامة البنية التحتية والخدمات البلدية فيها
- تطوير المدن الذكية
كانت هذه تفاصيل خبر السبت المقبل.. تدشين معرض مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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