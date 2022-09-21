الشورى يوافق على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم

أعاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى مشعل السُّلمي، تكوين أعضاء لجانه المتخصصة، وتسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوّابهم للسنة الثالثة من أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

ويأتي ذلك طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته (19) التي تنص على أنَّ المجلس يكّون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

وجرى خلال الجلسة توزيع أعضاء المجلس على اللجان المتخصصة ثم صوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، وفق الآتي:

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية

الدكتور علي بن محمد الشهراني رئيس اللجنة - الدكتور سليمان بن علي الفيفي نائب الرئيس - الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب - الدكتور طارق بن سعيد الشمري - الدكتور عاصم بن محمد مدخلي - الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار - مبارك بن خلف الدوسري الدكتور - منصور بن عطية المزروعي - الدكتور ناصح بن ناصح البقمي.

لجنة التجارة والاستثمار

الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس اللجنة - حنان بنت عبدالله السماري نائب الرئيس - أسامة بن ياسين الخياري - بندر بن محمد عسيري - الدكتور سلطان بن سعد القحطاني - المهندس علي بن عايض القرني - الدكتور فارس بن عبدالله العصيمي - الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل - محمد بن عبدالكريم الجنيدل - الدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم - الدكتور واصل بن داود المذن.

لجنة الطاقة والصناعة

الدكتور أسامة بن حسن عارف رئيس اللجنة - الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ نائب الرئيس - الدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني - رائدة بنت عبدالله أبو نيان - الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب - المهندس صالح بن فهد النزهة - عبدالرحمن بن سليمان السياري - عبدالعزيز بن بدر العبدالجبار - مطشر بن طراد المرشد.

لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية

اللواء منصور بن سلطان التركي رئيس اللجنة - الدكتور وائل بن محمد الإدريسي نائب الرئيس - اللواء الركن تركي بن حمود العنزي - اللواء سامي بن زيد الحازمي - الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي - اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ - الأمير فهد بن سعد آل سعود - فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة - اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي - اللواء مساعد بن سالم الخالدي.

لجنة الشؤون الخارجية

الدكتور فايز بن عبدالله الشهري رئيس اللجنة - الدكتور عبدالله بن حمد السلامة نائب الرئيس - الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس - عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان - عساف بن سالم أبو ثنين - عقلاء بن علي العقلاء - الدكتور غازي بن فيصل بن زقر - الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء - هدى بنت عبدالرحمن الحليسي - الدكتور يوسف بن طراد السعدون.

لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عبدالله بن أحمد آل طاوي رئيس اللجنة - الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود نائب الرئيس - أسامة بن عبدالعزيز الربيعة - الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين - الدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود - الدكتورة منى بنت عبدالمحسن الفضلي - الدكتور ناصر بن علي الموسى - الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي - الدكتور هاني بن يوسف خاشقجي.

لجنة التعليم والبحث العلمي

الدكتورة عائشة بنت حسن زكري رئيس اللجنة - الدكتور عبدالله بن عمر النجار نائب الرئيس - الدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري - الدكتور تركي بن مشهور العنزي - الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا - الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري - الدكتور عطية بن محمد العطوي - الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري - الدكتور مصلح بن معيض الحارثي - الدكتور ناصر بن منصور طيران.

لجنة الثقافة والرياضة والسياحة

ناصر بن محمد الدغيثر رئيس اللجنة - الدكتور تركي بن صالح العواد نائب الرئيس - الدكتور إبراهيم بن محمد القناص - الدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ - الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين - الدكتور حسن بن حجاب الحازمي - عطا بن حمود السبيتي - الدكتور علي بن إبراهيم الغبان - منى بنت عابد خزندار - الدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري.

لجنة الإعلام

الدكتور علي بن أحمد القرني رئيس اللجنة - الدكتور فهد بن عبدالله الطياش نائب الرئيس - الدكتور أيمن بن صالح فاضل - الدكتور رزق بن مقبول الريس - الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري - الدكتور سلطان بن عقلاء المرشد - سمية بنت أنور جبرتي - عبدالمحسن بن محمد المنيف - فضل بن سعد البوعينين - نايف بن رشيد الوطبان.

اللجنة المالية والاقتصادية

إبراهيم بن محمد المفلح رئيس اللجنة - صالح بن منيع الخليوي نائب الرئيس - خالد بن محمد البواردي - سعد بن صالح السبتي - طلال بن إبراهيم القضيبي - عيسى بن محمد العيسى - الدكتور محمد بن سعد آل زومة - الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس - منصور بن عبدالعزيز البصيلي- يزيد بن محمد التويجري.

اللجنة الصحية

الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم رئيس اللجنة - الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي نائب الرئيس - الدكتور خالد بن محمد السيف - رائد بن عبدالله التميمي - الدكتور صلاح بن خالد الطالب - الدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي - الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي - الدكتور فيصل بن حمود العماج - الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط.

لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

الدكتور متعب بن عايد المطيري رئيس اللجنة - الدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي نائب الرئيس - المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير - الدكتور خيران بن دباش رجب - الدكتور صالح بن محمد الشمراني - المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب - اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري - محمد بن سعد السبيعي - الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز - هزاع بن بكر القحطاني - الدكتور هشام بن كمال الفارس.

لجنة حقوق الإنسان

الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس اللجنة - الدكتور هادي بن علي اليامي نائب الرئيس - أحمد بن علي المحمادي - الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان - الدكتور إياس بن سمير الهاجري - الدكتور أيوب بن منصور الجربوع - الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء - الدكتور علي بن سعد العلي - الدكتورة لطيفة بنت عثمان الشعلان - محمد بن راشد الحميضي.

لجنة الحج والإسكان والخدمات

محمد بن حمود المزيد رئيس اللجنة - الدكتور حسين بن ناصر الشريف نائب الرئيس - الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير - سعد بن صليب العتيبي - زاهر بن محمد الشهري - اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي - كوثر بنت موسى الأربش - المهندس محمد بن مدني العلي - المهندس مفرح بن حمد الزهراني - الدكتورة مها بنت عبدالله السنان - المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.

لجنة المياه والبيئة والزراعة

الدكتور خالد بن محمود زبير رئيس اللجنة - الدكتورة عائشة بنت علي عريشي نائب الرئيس - أحمد بن عبدالعزيز اليحيى - الدكتور سعود بن ليلى الرويلي - المهندس عباس بن أحمد هادي - الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني - الدكتور فيصل بن علي طميحي - الدكتور محمد بن حسين عشري - الدكتور وليد بن محمد زاهد.