فتح باب القبول في الجوازات على رتبة جندي للرجال

جامعة الأميرة نورة تحتفي باليوم الوطني الـ 92 تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الأحد القادم باليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، تحت شعار... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 صفر 1444 هـ 25 صفر 1444 هـ

اعتماد قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة رأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف محمد الجدعان اليوم الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 صفر 1444 هـ 25 صفر 1444 هـ

الهيئة السعودية للسياحة تختتم جولتها الترويجية في دول الخليج اختتمت الهيئة السعودية للسياحة جولتها الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت في 11 من الشهر الجاري واستمرت حتى 18،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 صفر 1444 هـ 25 صفر 1444 هـ

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