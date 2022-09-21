فتح باب القبول في الجوازات على رتبة جندي للرجال

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جامعة الأميرة نورة تحتفي باليوم الوطني الـ 92
تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الأحد القادم باليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، تحت شعار...
اعتماد قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة
رأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف محمد الجدعان اليوم الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة...
الهيئة السعودية للسياحة تختتم جولتها الترويجية في دول الخليج
اختتمت الهيئة السعودية للسياحة جولتها الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت في 11 من الشهر الجاري واستمرت حتى 18،...
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