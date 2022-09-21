اخبار السعوديه

فتح باب القبول في الجوازات على رتبة جندي للرجال

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جامعة الأميرة نورة تحتفي باليوم الوطني الـ 92

تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الأحد القادم باليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، تحت شعار...

0acd358092.jpg الرياض : دوت الخليج
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اختتمت الهيئة السعودية للسياحة جولتها الترويجية في دول ، والتي بدأت في 11 من الشهر الجاري واستمرت حتى 18،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 صفر 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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