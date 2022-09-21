الهيئة السعودية للفضاء تعقد اجتماعات مع وكالات وشركات الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي لقاءات مع عدد من مسؤولي الوكالات والشركات وقادة قطاع الفضاء لمناقشة سبل التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التعاون في مجالات اقتصادات الفضاء وقطاعاته المستقبلية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

واجتمع مع أمين مجلس الفضاء الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية شيراج باريك لتعزيز التعاون في مجال الفضاء وتطوير تشريعاته وتنظيماته، كما التقى برئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكوشي لترسيخ العلاقات بين الجانبين في مجال الفضاء، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الفضاء مع رئيس مجلس إدارة منظمة البحوث الهندية شيري سوماناث.

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وعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس وكالة الفضاء البريطانية الدكتور بول بيت لتوثيق وتنمية التعاون في مجالات الفضاء بين الجانبين، ولتعزيز التعاون الإستراتيجي في الفضاء وقطاعاته اجتمع معاليه مع وزيرة التكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس وكالة الإمارات للفضاء سارة الأميري، كما بحث معاليه تعزيز التعاون مع الشركات البارزة في قطاع الفضاء باجتماع مع شركة أيرباص تضمّن مناقشة للمشاريع القائمة بين الجانبين وفرص التطوير في المجال.

وشهد معرض الهيئة السعودية للفضاء المقام على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2022 في باريس جولات للمسؤولين وقادة القطاع اطلعوا فيها على ما يحتويه من معلومات إثرائية ومعرفية عن مسيرة اهتمام المملكة بالفضاء وما تمتلكه من مقومات وتطلعات مستقبلية لهذا القطاع الحيوي والواعد.