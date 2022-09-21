انعقاد أعمال الدورة الـ 15 للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقدت في القاهرة، اليوم، أعمال الدورة العادية الـ 15 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة ممثل العراق مجاهد أبو الهيل ومشاركة أصحاب المعالي وزراء الإعلام ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، وذلك لاستكمال التحضيرات الخاصة بأعمال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تعقد غداً.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

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وناقش المكتب تقريرا بالتوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ختام أعمال دورتها الـ 97 وإعداد مشاريع القرارات بشأن البنود المدرجة في مشروع جدول الأعمال الذى يتضمن عددًا من القضايا جاء من أبرزها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وتفعيل أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية 2022 / 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب إدراج الإعلام التربوي في المنهج الدراسي للدول الأعضاء.

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