نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي والشاب سلطان العازمي الفائز بمسابقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف.
ونوه سموه خلال الاستقبال بما توليه القيادة الحكيمة -حفظها الله- من رعاية واهتمام بالشباب، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الرياضة، مشيداً بجهود سمو وزير الرياضة وبما حققته المسابقة من نجاحات، معرباً عن تهنئته للشاب الفائز سلطان العازمي ومتمنياً له مزيداً من التوفيق والتميز.
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