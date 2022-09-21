محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت محكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية مساء اليوم الأربعاء أول حكم برفض طعن سيدة بحرينية على قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بشأن عدم إدراج اسمها في جدول الناخبين للمشاركة في الانتخابات سواء بالتصويت او الترشح.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة رفضت طعون السيدة البحرينية بسبب صدور حكم جنائي صدر ضدها في قضية شيك من دون رصيد.

وأضافت المحكمة أن الجريمة التي أُدينت فيها الطاعنة تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وإذ لم تقدم ما يفيد رد اعتبارها، فإنها تكون محرومة من مباشرة حق الانتخاب – وبالتالي حق الترشح. المصدر: علي طريف

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – أول حكم قضائي بالانتخابات: رفض طعن بحرينية لإدراجها ضمن الناخبين.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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