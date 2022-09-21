اخبار الخليج – الوكيل المساعد للموارد البشرية يتسلم شهادتي الآيزو لنظام إدارة الجودة والبيئة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد العميد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية ، على دور الإدارة في نشر ثقافة الجودة والبيئة وتوفير الدعم لبقية إدارات وزارة الداخلية وعدد من الجهات الأخرى ، فيما يتعلق بتطبيق نظام إدارة الجودة.

جاء ذلك خلال تسلمه ، شهادتي آيزو «نظام إدارة الجودة والبيئة» من السيد نعمان منور مدير خدمات توثيق الأنظمة بالشركة العالمية الفرنسية « BUREAU VERITAS «. نظير نجاح الموارد البشرية في التدقيق الخارجي لنظام مراقبة الجودة والتزام إدارات الموارد البشرية واستمرارها في تطبيق معايير الجودة والبيئة والمحافظة على الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن الموارد البشرية بوزارة الداخلية ، كانت من أوائل الإدارات الحكومية التي نالت شهادة الآيزو في نظام إدارة البيئة « 14001:2015» قبل خمسة أعوام.