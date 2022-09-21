أمير حائل يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية بمشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة، حيث تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية شملت قلعة عيرف، ومدينة جبة.

ولفت الانتباه إلى أن المملكة تشهد قفزات كبيرة في القطاع الرياضي بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله -، مما جعل المملكة وجهة مثالية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية في المدة الأخيرة لتؤتي الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 ثمارها مبكرًا في قطاع الرياضة.

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