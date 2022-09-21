بايدن يعلن تخصيص 2,9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مساعدة جديدة بقيمة 2,9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

تُضاف هذه المساعدة الجديدة إلى مبلغ 6,9 مليار دولار وعدت به واشنطن لمكافحة الجوع في العالم، وسيتم توزيعه على الشكل التالي: مليارا دولار للتدخلات الإنسانية العاجلة، 783 مليونًا لمشاريع تنمية على فترات أطول، ومساهمة بقيمة 150 مليونا في “برنامج الزراعة والأمن الغذائي العالمي” Global Agriculture and Food Security Program، وهو منصّة دولية أُطلقت على مستوى مجموعة العشرين بعد الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى عام 2008.