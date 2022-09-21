ضبط قائد شاحنة لعكسه اتجاه السير في محافظة المخواة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة ضبط مرور منطقة الباحة قائد شاحنة لعكسه اتجاه السير في محافظة المخواة. وتمت إحالة قائد الشاحنة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه. Advertisements أخبار قد تهمك

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