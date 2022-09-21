الدكتور الربيعة يلتقي بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقدّم معاليه خلال اللقاء نبذة عن جهود المملكة في تقديم العون والدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين التي بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، مؤكداً حرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.

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وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، كما تناول الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي.

وثمّن لازاريني دعم المملكة العربية السعودية للأونروا الذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منوهاً بالشراكة الوثيقة بين الوكالة ومركز الملك سلمان للإغاثة.